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Безвіз з Канадою: Зеленський попросив Трюдо прискорити процес

Новини » Політика     15.06.2020 - 19:09
Безвіз з Канадою: Зеленський попросив Трюдо прискорити процес
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський хоче визначити часові рамки початку діалогу про безвіз

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. В ході розмові Зеленський попросив Трюдо прискорити роботу по досягненню домовленостей про безвіз між країнами.

Про це повідомили у прес-службі Офісу президента.

Президент відзначив необхідність визначити часові рамки початку діалогу про безвіз.

"Можемо почати спрощення візового режиму з окремих категорій громадян, наприклад молоді, студентів, як говорили в Торонто в минулому році. Очікуємо прибуття в Україну групи канадських експертів для моніторингу стану відповідності України візовим критеріям Канади", - повідомив Зеленський.

У відповідь прем'єр Канади Трюдо заявив, що зараз є можливість переглянути візовий режим для його лібералізації, і над цим треба працювати.

Нагадаємо, у вересні 2019 року уряд України представив програму спрощення візового режиму з багатьма країнами світу, серед яких і з Канадою.

На початку червня у Міністерстві закордонних справ України відзначили, що найближчим часом очікується приїзд оціночної місії Канади з питань безвиза.

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новини України Володимир ЗеленськийКанадаБезвиз
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