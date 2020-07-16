Україна домовилася про безвіз із ще однією країною

Фото: Дмитро Кулеба та Олег Фірер (mfa.gov.ua)

Українці зможуть безвізово подорожувати до Гренади

Україна та Гренада підписали угоду про скасування візових вимог. Відтепер українці зможуть безвізово подорожувати до Гренади на 90 днів протягом 180 днів з туристичною метою.

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України.

Підписана міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою та послом Гренади в Росії Олегом Фірером угода набере чинності після завершення сторонами внутрішньодержавних процедур.

Як зазначили в українському МЗС, Грендада зацікавлена іноземних інвестиціях у банківську сферу та туризм, а також підтримує тісні зв’язки зі США, Канадою та Британією.

Гренада - це острівна держава в Карибському морі, що включає власне острів Гренада, а також південну частину островів Гренадини.

Нагадаємо, раніше прискорити підписання безвізу з Канадою закликав президент України Володимир Зеленський.

Додамо, у квітні набув чинності безвіз між Україною та Еквадором.