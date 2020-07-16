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Україна домовилася про безвіз із ще однією країною

Київ, Четвер 16 липня 2020 17:38
Україна домовилася про безвіз із ще однією країною
Фото: Дмитро Кулеба та Олег Фірер (mfa.gov.ua)
Автор: Дмитро Левицький

Українці зможуть безвізово подорожувати до Гренади

Україна та Гренада підписали угоду про скасування візових вимог. Відтепер українці зможуть безвізово подорожувати до Гренади на 90 днів протягом 180 днів з туристичною метою.

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України.

Підписана міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою та послом Гренади в Росії Олегом Фірером угода набере чинності після завершення сторонами внутрішньодержавних процедур.

Як зазначили в українському МЗС, Грендада зацікавлена іноземних інвестиціях у банківську сферу та туризм, а також підтримує тісні зв’язки зі США, Канадою та Британією.

Гренада - це острівна держава в Карибському морі, що включає власне острів Гренада, а також південну частину островів Гренадини.

Нагадаємо, раніше прискорити підписання безвізу з Канадою закликав президент України Володимир Зеленський.

Додамо, у квітні набув чинності безвіз між Україною та Еквадором.

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