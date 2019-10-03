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Держдепартамент США схвалив продаж Javelin Україні

Новини » Політика    03.10.2019 - 23:56
Держдепартамент США схвалив продаж Javelin Україні
Ілюстративне фото з відкритих джерел)

Мова йде про 150 ракетах та обладнання до них на суму понад 39 млн доларів

Державний департамент Сполучених Штатів схвалив надати на продаж Україні переносні протитанкові ракеті комплекси Javelin. Про це повідомляє агентства зі співпраці в галузі безпеки і оборони (DSCA).

Держдеп схвалив поставку комплексів на суму 39,3 млн доларів. Це 150 протитанкових ракет і пов'язане з ними обладнання.

Як уточнили в DSCA, влади України просили продати їм 150 ракет і десять установок.

Нагадаємо, тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор нещодавно повідомляв, що Україна звернулася до США з запитом про продаж більшої кількості протитанкових ракетних комплексів Javelin.

Раніше РБК-Україна минулого року писало, що 30 квітня 2018 року стало відомо, що США поставили Javelin Україні. Згідно з домовленостями Україна отримала 210 ракет і відповідні переносні пускові комплекси. До кінця травня відбулися запуски ракетних комплексів Javelin. У ВСУ заявили, що протитанкові комплекси не будуть використовувати на Донбасі.

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