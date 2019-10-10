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У Міноборони розповіли про процес закупівлі Javelin

Новини » Суспільство    10.10.2019 - 15:34
У Міноборони розповіли про процес закупівлі Javelin
Фото: Андрій Загороднюк (УНІАН)

В цьому році закупівля протитанкових комплексів Javelin буде проводитися в тестовому режимі

У Міністерстві оборони України планують процес закупівлі протитанкових комплексів Javelin, який в цьому році буде проходити в тестовому режимі. Про це повідомлять РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Міноборони.

За словами міністра оборони Андрія Загороднюка, на даний момент Україна розробляє контракт і угоди з партнерами, щодо закупівлі комплексів.

"Ми розробляємо подібні контракти та угоди з нашими партнерами і сподіваємося, що вже в наступному році зможемо показати ще деякі результати з цього питання", - сказав глава Міноборони.

Також він повідомив, що в Міноборони планують нову програму з озброєння.

"Планується нова програма з озброєння, що буде не такий засекреченою, як минула державна оборонна закупівля. Ми максимально відкриємо державне оборонне замовлення, максимально відкриємо питання озброєння, щоб народ України і наші партнери могли бачити, яким чином ми розпоряджаємося бюджетними коштами", - повідомив Загороднюк.

Нагадаємо, на початку жовтня держдепартамент США схвалив продаж Україні комплексів Javelin. Повідомляється, у США готові поставити 150 протитанкових ракет на суму 39,3 млн доларів.

Також повідомлялося, що Загороднюк обговорив з представниками США питання розширення військового співробітництва між країнами. За його словами, Міноборони готове здійснювати закупівлі військової техніки з США і надалі.

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