ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Календар виборів
Результати опитувань по регіонах України
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Україна очолила рейтинг недовіри владі

Новини » Вибори 2019    21.03.2019 - 13:48
Україна очолила рейтинг недовіри владі
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Україна другий рік поспіль лідирує в рейтингу недовіри владі

Україна йде на вибори 2019 з найменшим рівнем довіри до влади. Про це йдеться в дослідженні американського інституту громадської думки (Інституту Геллапа) за 2018 рік.

За даними дослідження, лише 9% українців довіряють національному уряду, що другий рік поспіль є найнижчим рівнем у світі. Інститут Геллапа стверджує, що ці показники набагато нижче середнього в колишніх радянських республіках (48%), а також середньосвітового (56%).

Також у дослідженні зазначається, що на початку президентства Петра Порошенка 24% українців довіряли уряду, а 48% схвалили роботу Порошенка. Проте пізніше довіра падала на тлі провалу реформ - з 2015 року довіра владі не перевищувала 14%.

Україна очолила рейтинг недовіри владі

Фото: інфографіка довіри владі в Україні і світі (gallup.com)

Нагадаємо, за даними опитування Київського міжнародного інституту соціології, в кінці 2018 року найменшою довірою користувалися президент (16%), уряд (11%), Верховна рада (8%) і російські ЗМІ (4%).

Відзначимо, за даними дослідження Соціологічної групи "Рейтинг" наприкінці 2018 року, тільки третина (31%) українців вважала, що ситуація в Україні в результаті майбутніх виборів президента покращиться.

 

МВС перевірить реєстр виборців на перебування в Україні
Новини України Порошенко Тимошенко Зеленський Гриценко рейтингвластьвыборы 2019
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся