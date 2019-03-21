Україна очолила рейтинг недовіри владі

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Україна другий рік поспіль лідирує в рейтингу недовіри владі

Україна йде на вибори 2019 з найменшим рівнем довіри до влади. Про це йдеться в дослідженні американського інституту громадської думки (Інституту Геллапа) за 2018 рік.

За даними дослідження, лише 9% українців довіряють національному уряду, що другий рік поспіль є найнижчим рівнем у світі. Інститут Геллапа стверджує, що ці показники набагато нижче середнього в колишніх радянських республіках (48%), а також середньосвітового (56%).

Також у дослідженні зазначається, що на початку президентства Петра Порошенка 24% українців довіряли уряду, а 48% схвалили роботу Порошенка. Проте пізніше довіра падала на тлі провалу реформ - з 2015 року довіра владі не перевищувала 14%.

Фото: інфографіка довіри владі в Україні і світі (gallup.com)

Нагадаємо, за даними опитування Київського міжнародного інституту соціології, в кінці 2018 року найменшою довірою користувалися президент (16%), уряд (11%), Верховна рада (8%) і російські ЗМІ (4%).

Відзначимо, за даними дослідження Соціологічної групи "Рейтинг" наприкінці 2018 року, тільки третина (31%) українців вважала, що ситуація в Україні в результаті майбутніх виборів президента покращиться.