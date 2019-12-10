ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Трамп продовжує втягувати Україну у вибори в США, - юрист демократів

Новини » В світі     10.12.2019 - 05:59
Трамп продовжує втягувати Україну у вибори в США, - юрист демократів
Фото: Дональд Трамп (Getty Images)

Розслідування з імпічменту встановило факти створення Трампом схеми тиску на Україну

Глава Білого дому Дональд Трамп не полишив зусиль щодо тиску на Україну, щоб втягнути її у вибори президента Сполучених Штатів. Про це заявив під час слухань з імпічменту глави Білого дому юридичний радник демократів у Палаті представників Деніел Голдман, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

За його словами, незважаючи на викриття схеми, яка призвела до припинення президентом допомоги Україн, Трамп не зупинився.

"Він та його агенти продовжують прагнути втручання України в наші вибори, що спричиняє неминучу загрозу нашому виборчому процесу та нашій національній безпеці", - заявив Голдман.

Він нагадав, що розслідування з імпічменту встановило факти створення президентом Трампом схеми тиску на Україну з метою початку розслідування на користь його кампанії з перевиборів, а "не на користь національних інтересів США".

Голдман також звернув увагу законодавців, що для цього президент Трамп "використав офіційний кабінет та офіційні інструменти США", у тому числі дипломатію, а також затверджену Конгресом іноземну допомогу.

Крім того, зазначив юрист, було встановлено, що всі в близькому оточенні президента були в курсі його намірів – від глави адміністрації до державного секретаря та віцепрезидента США.

Нагадаємо, 9 грудня у Конгресі США представники судового комітету Палати представників почали розглядати офіційні статті звинувачення у справі про імпічмент президента Дональда Трампа.

Раніше в Білому домі заявили, що його офіційні представники не будуть брати участь у слуханнях по справі про імпічмент Трампа. В адміністрації Трампа вважають розслідування в рамках імпічменту необґрунтованим.

Також РБК-Україна писало, що голосування щодо статей офіційного звинувачення по справі про імпічмент Трампа може пройти протягом тижня. Завершити розслідування імпічменту планують в Конгресі США до 25 грудня.

Макрон заявив про відновлення дипломатичних стосунків між Україною та РФ Трамп незадоволений тим, як ЗМІ писали про його візит на саміт НАТО
Новини України Українавоенная помощьДональд Трампімпічмент
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся