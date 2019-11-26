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Сенатор Кеннеді відмовився від слів про втручання України у вибори США

Новини » Політика     26.11.2019 - 16:20
Сенатор Кеннеді відмовився від слів про втручання України у вибори США
Фото: Джон Кеннеді (slate.com)

Сенатор назвав свої слова помилкою

Сенатор від Республіканської партії Джон Кеннеді відмовився від своїх слів про нібито втручання України у президентські вибори в Сполучених Штатах Америки в 2016 році. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

За словами Кеннеді, його висловлювання про втручання України в американські вибори були помилкою, тому що він не правильно зрозумів питання.

Як пояснив сенатор, він мав на увазі те, що не можна звинувачувати у втручанні в вибори лише Росію, однак він не бачить доказів втручання України.

"Єдиний доказ, що ми маємо, і я думаю, що це правда - саме РФ намагалася зламати комп’ютер комітету Демократичної партії", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сенатор-республіканець Джон Кеннеді в ефірі телеканалу Fox News заявив, що Україна може бути причетною до злому серверів Національного комітету Демократичної партії США під час президентських виборів в 2016 році.

Також РБК-Україна писало, що у розмові президента США Дональда Трампа з українським лідером Володимиром Зеленським підіймалося питання можливого втручання України в американські президентські вибори. Трамп просив Зеленського про послугу, пов'язану з розслідуванням щодо компанії Crowdstrike.

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