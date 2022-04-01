Окупанти вкрали контейнери для ремонту обладнання на ЧАЕС, - Енергоатом

Російські окупанти покинули зону Чорнобиля. Також вони вкрали з ЧАЕС 5 контейнерів з обладнанням для ремонту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Енергоатом .

Зазначається, що після відходу з ЧАЕС усе обладнання працює у звичному режимі. Однак зазначається, що інструментів для його обслуговування поменшало.

Як повідомили в Енергоатомі, окупанти вкрали 5 з 15 контейнерів з обладнанням для ремонту, а також запчастинами, які необхідні для ЧАЕС.

Також додамо, що окупанти забрали нацгвардійців, яких тримали у полоні з моменту захоплення ЧАЕС.