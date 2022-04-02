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У окупантів паніка через опромінення військових у Чорнобильській зоні, - Генштаб

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Субота 02 квітня 2022 19:34
У окупантів паніка через опромінення військових у Чорнобильській зоні, - Генштаб В російській окупантів паніка через опромінення воякій у Чорнобилі (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Росі вже 38-й день жорстко руйнує українські міста. Зокрема, серед військових РФ поширюються панічні настрої через опромінення особового складу у Чорнобильській зоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб.

Повідомляється, що серед військовослужбовців збройних сил РФ поширюються панічні настрої через радіаційне опромінення особового складу підрозділів, що базувалися в Чорнобильській зоні.

Також місцевому населенню білоруського селища Брагін рекомендовано уникати контактів з російськими окупантами, що відійшли із Чорнобиля.

Раніше ми повідомляли, що окупанти склали і підписали "акт прийому-передачі" ЧАЕС. Також при відході з Чорнобильської АЕС окупанти забрали полонених бійців Нацгвардії та викрали вкрали контейнери для ремонту обладнання.

Нагадаємо, війна РФ проти України триває 38-й день. Всі подробиці читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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