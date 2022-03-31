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При відході з Чорнобильської АЕС окупанти забрали полонених бійців Нацгвардії

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Київська область, Четвер 31 березня 2022 23:04
При відході з Чорнобильської АЕС окупанти забрали полонених бійців Нацгвардії Фото: Об'єкт "Укриття" на Чорнобильській АЕС (facebook.com/ChornobylNPP)
Автор: Антон Федорців

Бійці Національної гвардії, які охороняли Чорнобильську АЕС у момент захоплення російськими окупантами, вивезені в невідомому напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на офіційний Telegram-канал "Енергоатому".

Персонал станції підтвердив, що війська РФ покинули територію АЕС. Разом із тим, вони забрали з собою полонених бійців Національної гвардії.

"Тікаючи з території Чорнобильської АЕС, російські окупанти забрали нацгвардійців, яких тримали у полоні з 24 лютого", – йдеться в повідомленні.

Раніше російські війська зняли облогу зі Славутича – міста енергетиків станції. Також вони змусили керівництво ЧАЕС підписати "акт прийому-передачі", в якому зазначили, що впродовж п'яти тижнів "забезпечували надійну охорону й оборону" атомної електростанції.

Нагадаємо, що українські АЕС перевели до Паризького центру Всесвітньої асоціації організацій, що експлуатують атомні електростанції.

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