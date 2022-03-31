При відході з Чорнобильської АЕС окупанти забрали полонених бійців Нацгвардії

Бійці Національної гвардії, які охороняли Чорнобильську АЕС у момент захоплення російськими окупантами, вивезені в невідомому напрямку.

Персонал станції підтвердив, що війська РФ покинули територію АЕС. Разом із тим, вони забрали з собою полонених бійців Національної гвардії.

"Тікаючи з території Чорнобильської АЕС, російські окупанти забрали нацгвардійців, яких тримали у полоні з 24 лютого", – йдеться в повідомленні.

Раніше російські війська зняли облогу зі Славутича – міста енергетиків станції. Також вони змусили керівництво ЧАЕС підписати "акт прийому-передачі", в якому зазначили, що впродовж п'яти тижнів "забезпечували надійну охорону й оборону" атомної електростанції.