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Окупанти склали і підписали "акт прийому-передачі" ЧАЕС, - Енергоатом

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Київ, Четвер 31 березня 2022 18:08
Окупанти склали і підписали "акт прийому-передачі" ЧАЕС, - Енергоатом Фото: Чорнобильська АЕС (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Російські окупанти склали і підписали "акт прийняття-передання" Чорнобильської АЕС. Загарбники стверджують, що нібито "охороняли" станцію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Енергоатом.

"Остаточно підтверджуючи наміри покинути ЧАЕС, окупанти склали і підписали "акт приймання і передачі охорони Чорнобильської атомної електростанції", - йдеться в повідомленні.

У "документі" стверджується, що претензій з боку адміністрації об'єкту, що охороняється відносно російських військ нібито немає.

"Виявляється, більше п'яти тижнів окупанти станцію "охороняли", та ще й так добре, що ніяких претензій. Хоч бери і спасибі...", - іронічно помітили в Енергоатомі.

Окупанти склали і підписали &quot;акт прийому-передачі&quot; ЧАЕС, - Енергоатом

Фото: окупанти склали "акт прийняття-передання" ЧАЕС (t.me/energoatom_ua)

Нагадаємо, напередодні стало відомо про намір окупантів покинути Чорнобильську АЕС, оскільки у них почали з'являтися ознаки променевої хвороби.

Відзначити, на Чорнобильській АЕС неможливо заміряти рівень радіації, так як не працює система моніторингу рівня радіаційного забруднення.

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