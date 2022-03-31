Окупанти склали і підписали "акт прийому-передачі" ЧАЕС, - Енергоатом

Російські окупанти склали і підписали "акт прийняття-передання" Чорнобильської АЕС. Загарбники стверджують, що нібито "охороняли" станцію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Енергоатом .

"Остаточно підтверджуючи наміри покинути ЧАЕС, окупанти склали і підписали "акт приймання і передачі охорони Чорнобильської атомної електростанції", - йдеться в повідомленні.

У "документі" стверджується, що претензій з боку адміністрації об'єкту, що охороняється відносно російських військ нібито немає.

"Виявляється, більше п'яти тижнів окупанти станцію "охороняли", та ще й так добре, що ніяких претензій. Хоч бери і спасибі...", - іронічно помітили в Енергоатомі.

Фото: окупанти склали "акт прийняття-передання" ЧАЕС (t.me/energoatom_ua)