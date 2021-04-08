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Україна веде переговори зі США про посилення санкцій проти "Північного потоку-2"

Автор: Анастасія Рокитна

Україна та США ведуть перемовини про необхідність введення санкцій проти газопроводу "Північний потік-2". Для України існує військова загроза від Російської Федерації.

Про це заявив голова "Нафтогазу" Андрій Коболєв в інтерв'ю російському виданню "Настоящее время".

Він зазначив, що не може розповісти деталі переговорів, але називає їх "роз'яснювальною роботою".

"Ми пояснюємо, в чому сенс проєкту, як він може вплинути на Україну, на безпеку Європи, на весь регіон", - повідомив він.

Коболєв зазначив, що наслідки будуть негативні, "починаючи від посилення домінантного становища "Газпрому" на європейському ринку газу, закінчуючи військовими загрозами для України, а, відповідно, і для східних країн Євросоюзу".

Нагадаємо, США підготували два пакети санкцій проти "Північного потоку-2".

Зазначимо, зараз готовність "Північного потоку - 2" становить 95%. Залишилося укласти близько 121 км (5%) від загальної довжини газопроводу.

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Новини України Сполучені Штати АмерикиУкраїнаПівнічний потік-2
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