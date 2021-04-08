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Украина ведет переговоры с США об усилении санкций против "Северного потока-2"

Автор: Анастасия Рокитна

Украина и США ведут переговоры о необходимости введения санкций против газопровода "Северный поток-2". Для Украины существует военная угроза от Российской Федерации.

Об этом заявил глава "Нафтогаза" Андрей Коболев в интервью российскому изданию "Настоящее время".

Он отметил, что не может рассказать детали переговоров, но называет их "разъяснительной работой".

"Мы объясняем, в чем смысл проекта, как он может повлиять на Украину, на безопасность Европы, на весь регион", - сообщил он.

Коболев отметил, что последствия будут негативные, "начиная от усиления доминирующего положения "Газпрома" на европейском рынке газа, заканчивая военными угрозами для Украины, а, соответственно, и для восточных стран Евросоюза".

Напомним, США подготовили два пакета санкций против "Северного потока-2".

Отметим, сейчас готовность "Северного потока - 2" составляет 95%. Осталось уложить около 121 км (5%) от общей протяженности газопровода.

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Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиУкраинаСеверный поток-2
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