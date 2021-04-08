Україна веде переговори зі США про посилення санкцій проти "Північного потоку-2"

Україна та США ведуть перемовини про необхідність введення санкцій проти газопроводу " Північний потік-2 ". Для України існує військова загроза від Російської Федерації.

Про це заявив голова "Нафтогазу" Андрій Коболєв в інтерв'ю російському виданню "Настоящее время" .

Він зазначив, що не може розповісти деталі переговорів, але називає їх "роз'яснювальною роботою".

"Ми пояснюємо, в чому сенс проєкту, як він може вплинути на Україну, на безпеку Європи, на весь регіон", - повідомив він.

Коболєв зазначив, що наслідки будуть негативні, "починаючи від посилення домінантного становища "Газпрому" на європейському ринку газу, закінчуючи військовими загрозами для України, а, відповідно, і для східних країн Євросоюзу".