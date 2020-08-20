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Переговори радників "нормандської четвірки" можуть відбутися 28 серпня

Київ, Четвер 20 серпня 2020 22:00
Переговори радників "нормандської четвірки" можуть відбутися 28 серпня
Фото: зустріч лідерів "нормандської четвірки" (kremlin.ru)
Автор: Дмитро Левицький, Владислав Красінський

На зустрічі можуть підняти питання проведення місцевих виборів в Україні

Зустріч радників "нормандської четвірки" може відбутися вже до кінця цього місяця. Можливо, радники лідерів України, Німеччини, Франції та Росії зустрінуться 28 серпня.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Дебют Кравчука: що змінилося в переговорах по Донбасу з відставкою Кучми".

За даними джерела РБК-Україна, зустріч радників "нормандської четвірки" може відбутися у Парижі або Берліні.

"Потенційно 28 серпня. З високою ймовірністю це буде зустріч наживо", - уточнив співрозмовник видання.

Очікується, що під час зустрічі політичних радників підіймуть питання зміни постанови Верховної ради про проведення місцевих виборів в Україні, яка викликає невдоволення в російської сторони.

Зазначимо, голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук заявив, що Росія вимагає, щоб у постанові Ради було вказано, що місцеві вибори проводяться на всій території України, в тому числі на окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський анонсував зустріч радників "нормандської четвірки" для підготовки майбутнього саміту; Зеленський заявив, що всі сторони підтвердили готовність.

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