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Кравчук розповів, в якому випадку переговори по Донбасу можуть перенести з Мінська

Київ, Понеділок 24 серпня 2020 14:39
Кравчук розповів, в якому випадку переговори по Донбасу можуть перенести з Мінська
Фото: Леонід Кравчук (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Переговори з Мінська можуть перенести в іншу країну, якщо Росія введе війська в Білорусь

Голова української делегації в Тристоронньої контактної групи по Донбасу (РФ, Україна, ОБСЄ) Леонід Кравчук заявив, що переговори по Донбасу можуть бути перенесені в Швейцарії, Швеції або Фінляндії. Це відбудеться в тому випадку, якщо Росія введе війська в Білорусь.

Про це Кравчук сказав в інтерв'ю Дмитру Гордону.

За його словами, переговори з Мінська можуть перенести в одну з цих трьох країн, якщо Росія введе війська в Білорусь на прохання Олександра Лукашенка.

"Якщо буде військова допомога (від Росії, - ред.), то це вже не держава, а окупована територія. Тому там нам робити нічого... Це може бути, у нас можливі нейтральні держави, як Швейцарія, Швеція та Фінляндія", - сказав Кравчук.

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