ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Кравчук роз'яснив своє звернення до Ради щодо постанови про місцеві вибори

Київ, Четвер 20 серпня 2020 14:41
Кравчук роз'яснив своє звернення до Ради щодо постанови про місцеві вибори
Фото: Леонід Кравчук (УНІАН)
Автор: Анастасия Рокитна

Він не знає, чи це підтримають в Раді

Голова української делегації в Тристоронній контактній групі по Донбасу Леонід Кравчук відправив звернення Верховній раді про зміну постанови про місцеві вибори. Він просить, щоб її привели у відповідність з мінськими домовленостями.

Про це він заявив в інтерв'ю "Україна 24".

За його словами, в постанові має бути написано, що місцеві вибори мають проходити по всій Україні.

"Бо далі "крім" і далі йде.. Отут виникає запитання, що це суперечить і мінським домовленостям і формулі Штайнмайера, яку прийняли глави держав", - заявив він.

Він не знає, чи це підтримають в Раді.

"Моє завдання зняти будь-яке блокування, якщо це а) не торкається суверенітету, незалежності України і територіальної цілісності. Такі документи я ніколи не підпишу і ні до кого звертатись не буду", - додав він.

Нагадаємо, 20 серпня Леонід Кравчук направив до Верховної ради звернення з пропозицією розглянути питання щодо відповідності постанови про місцеві вибори закону про місцеве самоврядування.

Раніше глава парламенту заявив, що вибори на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей можуть відбутися тільки при певних умовах.

Зазначимо, Рада восени може змінити закон про "особливий статус" Донбасу.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Місцеві вибориКравчук
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся