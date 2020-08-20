Кравчук роз'яснив своє звернення до Ради щодо постанови про місцеві вибори

Фото: Леонід Кравчук (УНІАН)

Він не знає, чи це підтримають в Раді

Голова української делегації в Тристоронній контактній групі по Донбасу Леонід Кравчук відправив звернення Верховній раді про зміну постанови про місцеві вибори. Він просить, щоб її привели у відповідність з мінськими домовленостями.

Про це він заявив в інтерв'ю "Україна 24".

За його словами, в постанові має бути написано, що місцеві вибори мають проходити по всій Україні.

"Бо далі "крім" і далі йде.. Отут виникає запитання, що це суперечить і мінським домовленостям і формулі Штайнмайера, яку прийняли глави держав", - заявив він.

Він не знає, чи це підтримають в Раді.

"Моє завдання зняти будь-яке блокування, якщо це а) не торкається суверенітету, незалежності України і територіальної цілісності. Такі документи я ніколи не підпишу і ні до кого звертатись не буду", - додав він.

Нагадаємо, 20 серпня Леонід Кравчук направив до Верховної ради звернення з пропозицією розглянути питання щодо відповідності постанови про місцеві вибори закону про місцеве самоврядування.

Раніше глава парламенту заявив, що вибори на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей можуть відбутися тільки при певних умовах.

Зазначимо, Рада восени може змінити закон про "особливий статус" Донбасу.