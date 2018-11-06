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Україна може посилити позиції на ринку озброєнь ПСА у зв'язку з санкціями США проти РФ

Новини » Суспільство    06.11.2018 - 11:50
Фото: Т-64 БМ "Булат" (ukroboronprom.com)
Фото: Т-64 БМ "Булат" (ukroboronprom.com)

"Укроборонпром" планує розширення ВТС з країнами Південно-Східної Азії

Державний концерн "Укроборонпром" планує розширення військово-технічне співробітництво (ВТС) з країнами Південно-Східної Азії (ПСА), також розраховує на посилення позицій на регіональному ринку озброєнь у зв'язку з санкціями США проти Росії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу концерну.

Українська делегація в рамках участі в роботі сьомої міжнародної оборонної виставки Indo Defence Expo&Forum 2018, яка пройде 7-10 листопада в Джакарті, на переговорах обговорить перспективи розширення ВТС України з країнами ПСА. На виставці потенційні замовники-відвідувачі українського стенду зможуть ознайомитися з сучасним українським ракетним озброєнням, броньованої технікою, РЛС, а також з військово-морською і авіатехнікою.

За словами глави "Укроборонпрому" Павла Букіна, українська сторона готова запропонувати індонезійським партнерам спільні проекти в авіа -, броне - та суднобудуванні, а також у сфері високоточних озброєнь. Також він відзначив наявність нових можливостей для нарощування присутності України на регіональному ринку озброєнь ПСА в умовах поточної трансформації у зв'язку з законом США "Про протидію супротивникам США шляхом санкцій (CAATSA)" санкціями щодо РФ і покупців російських озброєнь.

"Наші перспективи в Південно-Східній Азії, зокрема в Індонезії, істотно покращуються з урахуванням трансформації цього ринку внаслідок фактора американських санкцій відносно покупців російських озброєнь, передбачених законом CAATSA", - сказав Букін.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "Укроборонпром" розширює співпрацю зі Сполученими Штатами в рамках американської програми Foreign Military Financing.

27 вересня 2018 року Конгрес США схвалив проект бюджету Пентагону на 2019 рік, в якому передбачено збільшення допомоги на безпеку Україні до 250 млн доларів.

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