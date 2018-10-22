"Укроборонпром" расширяет сотрудничество с США для перевооружения армии

Фото: военные Украины и США (twitter.com/ukroboronprom)

В рамках американской программы Foreign Military Financing ВСУ формирует перечень потребностей на 250 млн долларов

Государственный концерн "Укроборонпром" расширяет сотрудничество с Соединенными Штатами в рамках американской программы Foreign Military Financing. об этом сообщил генеральный директор Концерна Павел Букин, передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укроборонпрома".

Он отметил, что недавно в Вашингтоне состоялись встречи, посвященные военному сотрудничеству, помощи со стороны США в борьбе с российской агрессией, реформированию военно-промышленного комплекса и процессам интеграции Украины в НАТО. Встречи состоялись, в частности, в Министерстве обороны и Государственном департаменте Соединенных Штатов.

По словам Букина, обсуждались вопросы сотрудничества Концерна с США в сфере радиоэлектронной и противовоздушной борьбы, разведки, летального вооружения, а также помощи в организации замкнутого цикла производства боеприпасов.

"Распорядителем программы Foreign Military Financing, а это 250 миллионов долларов на этот год, является Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. И, насколько я знаю, они сейчас формируют перечень пожеланий к американской стороне - что именно должно быть включено в него", - сказал Букин.

Он уточнил, что речь идет о летальном оружии и различном оборудовании, в котором нуждается ВСУ.

"Мы выходим на уровень стратегического партнерства впервые за все годы нашего взаимодействия", - сказал Букин.

Напомним, 27 сентября 2018 года Конгресс Соединенных Штатов Америки одобрил проект бюджета Пентагона на 2019 год, в котором предусмотрено увеличение помощи на безопасность Украине до 250 млн долларов.