Украина может усилить позиции на рынке вооружений ЮВА в связи с санкциями США против РФ

Фото: Т-64 БМ "Булат" (ukroboronprom.com)

"Укроборонпром" планирует расширение ВТС со странами Юго-Восточной Азии

Государственный концерн "Укроборонпром" планирует расширение военно-техническое сотрудничество (ВТС) со странами Юго-Восточной Азии (ЮВА), также рассчитывает на усиление позиций на региональном рынке вооружений в связи с санкциями США против России. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу концерна.

Украинская делегация в рамках участия в работе седьмой международной оборонной выставке Indo Defence Expo&Forum 2018, которая пройдет 7-10 ноября в Джакарте, на переговорах обсудит перспективы расширения ВТС Украины со странами ЮВА. На выставке потенциальные заказчики-посетители украинского стенда смогут ознакомиться с современным украинским ракетным вооружением, бронированной техникой, РЛС, а также с военно-морской и авиатехникой.

По словам главы "Укроборонпрома" Павла Букина, украинская сторона готова предложить индонезийским партнерам совместные проекты в авиа- броне- и судостроении, а также в сфере высокоточных вооружений. Также он отметил наличие новых возможностей для наращивания присутствия Украины на региональном рынке вооружений ЮВА в условиях его текущей трансформации в связи с предусмотренными законом США "О противодействии противникам США путем санкций (CAATSA)" санкциями в отношении РФ и покупателей российских вооружений.

"Наши перспективы в Юго-Восточной Азии, в частности в Индонезии, существенно улучшаются с учетом трансформации этого рынка вследствие фактора американских санкций в отношении покупателей российских вооружений, предусмотренных законом CAATSA", - сказал Букин.

Напомним, ранее сообщалось, что "Укроборонпром" расширяет сотрудничество с Соединенными Штатами в рамках американской программы Foreign Military Financing.

27 сентября 2018 года Конгресс США одобрил проект бюджета Пентагона на 2019 год, в котором предусмотрено увеличение помощи на безопасность Украине до 250 млн долларов.