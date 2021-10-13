Україна йде на довгі вихідні. Яким буде карантин після свят

Карантин в Україні планують посилити. Вже після довгих вихідних у жовтні введуть нові обмеження для міжобласного транспорту - літаків, автобусів, маршруток і поїздів.
Як відомо, сьогодні останній робочій день на цьому тижні, попереду 4 вихідні дні. Детальніше про те, які правила карантину діятимуть наступного тижня - у матеріалі РБК-Україна.
З 21 жовтня весь міжобласний транспорт (літаки, поїзди, автобуси, маршрутки) будуть перевозити тільки пасажирів з covid-сертифікатами. Водії також повинні мати такий документ.
У регіонах "жовтої" зони допускається COVID-сертифікат, що підтверджує отримання однієї дози вакцини або ж негативний ПЛР-тест або експрес-тест на антиген.
У "червоній" і "помаранчевій" зонах необхідно пройти повний курс вакцинації або ж надати негативний ПЛР-тест або експрес-тест на антиген.
На дітей ці обмеження не поширюються.
Нові правила для транспорту стосуються лише міжобласних маршруток, автобусів, поїздів і літаків. Тоді як в пасажирському транспорті в межах однієї області, а також в маршрутках по місту covid-сертифікат не є обов'язковим.
На даний момент в Україні немає "червоних" зон з максимальними обмеженнями, вся країна за рішенням Держкомісії з ТЕБ і НС з 23 вересня знаходиться в "жовтій" зоні. Влада на місцях в приватному порядку посилює карантин при погіршенні ситуації в регіоні. Разом з тим, вже з 15 жовтня перший регіон - Херсонська область - перейде в "червону" зону.
Як анонсувалося раніше, обмежень карантину можна уникнути при наявності covid-сертифіката. При цьому, в "жовтій" зоні достатньо однієї дози вакцини, а ось в "червоній" необхідно пройти повний курс щеплення. Крім вакцинації обмежень можна уникнути при пред'явленні негативного ПЛР-тесту.
Як анонсували в Кабміні, в Україні розробляють covid-сертифіката не тільки для вакцинованих, але і для тих, хто перехворів. Але на даний момент ця опція ще не запущена.
Як повідомив глава МОЗ Віктор Ляшко, нацкомісія ТЕБ та НС рекомендувала розпочати шкільні канікули по всій Україні з 18 жовтня, а не з 25 жовтня, як передбачено в плані. Крім того, він не виключив, що канікули можуть продовжуватися більше тижня. Таким чином в МОЗ хочуть збити нову хвилю. Варто відзначити, що деякі регіони раніше вже прийняли рішення про перенесення початку канікул на 18 жовтня.
Вчені констатують погіршення епідситуації в Україні, деякі показники вже перевищили минулорічні. До кінця місяця в НАН прогнозують майже 21 тисячу випадків зараження коронавірусом за добу. Крім того, за даними вчених, рекордні показники очікуються вже на цьому тижні. Також можливий спад в статистиці через довгі вихідні. Як відомо, на вихідних число заражень помітно знижується.
Також в Україні спостерігається рекордний рівень зараження серед дітей. Показники найвищі за весь час пандемії.
Київ
Київ продовжує перебувати в "жовтій" зоні карантину і в столиці діють лише ті обмеження, які передбачені в цій зоні. Зокрема, обмежено число відвідувачів кінотеатрів, фітнес-центрів, а за столиками в кафе і ресторанах можуть перебувати не більше 4 осіб. Однак, обмежень можна уникнути при наявності хоча б однієї дози щеплення.
Місцева влада не вводила додаткових обмежень, але питання вивчається. Зокрема, ще влітку розпочалася підготовка до роботи транспорту на випадок локдауну. Так, при введенні тотального карантину транспорт у столиці курсуватиме за електронними спецпропусками. Отримати документ зможуть лише працівники критичної інфраструктури.
Харків
Харків вже посилив карантин. Так, з 10 жовтня за рекомендацією Держкомісії з ТЕБ і НС в кінотеатрах допускається заповненість залів лише на 50%, число пасажирів у транспорті скоротилося до числа посадочних місць. Крім того, місцева влада анонсувала рейди поліції, які перевірятимуть дотримання карантину.
Також з 18 жовтня школярі Харківської області йдуть на канікули.
Львів
З 18 жовтня посилює карантин Львів. Так, з понеділка всі школи перейдуть на "дистанційку" на тиждень, а після цього школярів відправлять на канікули - з 25 жовтня. Крім того, лікарні в місті призупинять всі планові госпіталізації. Також місцева влада розглядає подальше посилення карантину з введенням нових правил для бізнесу, коли до роботи допускаються лише власники covid-сертифікатів. Також влада Львова допускає, що надалі в кафе і ресторани будуть пускати лише вакцинованих, але на даний момент місто до таких правил не готове.
Одеська область
Одеська область посилила карантин з 11 жовтня - в регіоні заборонені масові заходи і планові госпіталізації в місцевих лікарнях.
Одеса
Одеса буде посилено контролювати дотримання карантину. На в'їзді в місто будуть облаштовані блокпости поліції. Крім того, правоохоронці патрулюватимуть на вокзалах і автостанціях.
Запорізька область
Запорізька область ще минулого тижня оголосила про перехід в "помаранчеву" зону карантину. Після цього, в регіоні почали посилювати карантин. Зокрема, в Мелітополі ввели обмеження на проїзд у громадському транспорті - пускають тільки вакцинованих. У самому ж Запоріжжі заборонені масові заходи для невакцинованих громадян.
Івано-Франківськ
Школи Івано-Франківська вирішили відправити на канікули на тиждень раніше. Так, спочатку планувалося, що школярі підуть відпочивати з 25 жовтня. Але місцева влада вирішила трохи змістити терміни. Таким чином, з 18 жовтня школярі міста йдуть на канікули.
"Дітки відпочинуть, а також це дозволить попередити захворюваність. Як на ковід, так і на сезонні хвороби", - зазначив мер міста Руслан Марцінків.
Тернопіль
Влада Тернополя вирішила посилити карантин. Зокрема, місцеві чиновники можуть ходити на роботу тільки за наявності сертифіката вакцинації або негативного ПЛР-тесту. Це ж правило стосується і доступу в саму міськраду - з 18 жовтня будуть пускати тільки вакцинованих громадян.
Що стосується бізнесу, то при прийнятті рішення про дозвіл торгівлі також будуть дивитися на рівень вакцинації співробітників.
Херсонська область
Вже з 15 жовтня Херсонська область переходить в "червону" зону з максимальними обмеженнями. Згідно з правилами, в "червоній" зоні дозволяється робота тільки продуктових магазинів, АЗС, пошти, банків, аптек та ветклінік.
Разом з тим, обмежень можна уникнути за умови 100%-ої вакцинації. Так, наприклад, кафе і ресторани зможуть працювати в "червоній" зоні, якщо весь персонал і всі відвідувачі будуть вакциновані двома дозами. Доказом повного курсу вакцинації є "зелений" COVID-сертифікат, згенерувати його можна в додатку "Дія".