Блокпости на в'їзді та рейди поліції: Одеса посилює контроль за карантином в транспорті

В Україні ввели нові правила проїзду в громадському транспорті між регіонами під час карантину, які почнуть діяти з 21 жовтня. В Одесі вирішили посилено контролювати дотримання нових обмежень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Думская" .

Як заявив представник поліції Одеської області Олександр Гостищев, на в'їзді в Одесу встановлять поліцейські пости - "Центроліт" та "Дачне". На постах правоохоронці будуть перевіряти наявність у пасажирів регулярного та нерегулярного транспорту необхідних для проїзду документів.

Крім того, на вокзалах та автобусних станціях чергуватимуть мобільні групи з повною відеофіксацією дій поліцейських.

"Вони будуть заходити в транспорт і перевіряти документи. Наявність буде перевірятися через додаток "Дія", а паперові сертифікати будуть перевірятися через електронну базу даних. Якщо людина нещодавно перехворіла і без ковід-сертифікату, ми будемо зв'язуватися з департаментом охорони здоров'я і сімейним лікарем. Якщо інформація не підтвердиться і виявиться, що це підроблений сертифікат, буде вже кримінальна відповідальність", - сказав Гостищев.