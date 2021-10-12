ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Блокпости на в'їзді та рейди поліції: Одеса посилює контроль за карантином в транспорті

Новость на русском →
Одеса, Вівторок 12 жовтня 2021 19:13
Блокпости на в'їзді та рейди поліції: Одеса посилює контроль за карантином в транспорті Фото: в Одесі поліція посилено контролюватиме карантин (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

В Україні ввели нові правила проїзду в громадському транспорті між регіонами під час карантину, які почнуть діяти з 21 жовтня. В Одесі вирішили посилено контролювати дотримання нових обмежень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Думская".

Як заявив представник поліції Одеської області Олександр Гостищев, на в'їзді в Одесу встановлять поліцейські пости - "Центроліт" та "Дачне". На постах правоохоронці будуть перевіряти наявність у пасажирів регулярного та нерегулярного транспорту необхідних для проїзду документів.

Крім того, на вокзалах та автобусних станціях чергуватимуть мобільні групи з повною відеофіксацією дій поліцейських.

"Вони будуть заходити в транспорт і перевіряти документи. Наявність буде перевірятися через додаток "Дія", а паперові сертифікати будуть перевірятися через електронну базу даних. Якщо людина нещодавно перехворіла і без ковід-сертифікату, ми будемо зв'язуватися з департаментом охорони здоров'я і сімейним лікарем. Якщо інформація не підтвердиться і виявиться, що це підроблений сертифікат, буде вже кримінальна відповідальність", - сказав Гостищев.

Нагадаємо, РБК-Україна писало, з якими документами будуть пускати в автобуси, літаки та потяги.

Читайте РБК-Україна в Google News
Одеса Карантин
NEWS
Медведчука відправили під цілодобовий домашній арешт у новій справі
Медведчука відправили під цілодобовий домашній арешт у новій справі
DAILY
Гаага розсудить. Чи покарає трибунал Росію за захоплення українських моряків
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Гаага розсудить. Чи покарає трибунал Росію за захоплення українських моряків