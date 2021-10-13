Украина уходит на длинные выходные. Каким будет карантин после праздников

Транспорт только для вакцинированных

С 21 октября весь межобластной транспорт (самолеты, поезда, автобусы, маршрутки) будут перевозить только пассажиров с COVID-сертификатами. Водители также должны иметь такой документ.

В регионах "желтой" зоны допускается COVID-сертификат, подтверждающий получение одной дозы вакцины или же негативный ПЦР-тест или экспресс-тест на антиген.

В "красной" и "оранжевой" зонах необходимо пройти полный курс вакцинации или же предоставить негативный ПЦР-тест или экспресс-тест на антиген.

На детей эти ограничения не распространяются.

Пустят ли в маршрутку без COVID-сертификата

Новые правила для транспорта касаются лишь межобластных маршруток, автобусов, поездов и самолетов. Тогда как в пассажирском транспорте в пределах одной области, а также в маршрутках по городу COVID-сертификат не является обязательным.

Зоны карантина

На данный момент в Украине нет "красных" зон с максимальными ограничениями, вся страна по решению госкомиссии по ТЭБ и ЧС с 23 сентября находится в "желтой" зоне. Власти на местах в частном порядке ужесточают карантин при ухудшении ситуации в регионе. Вместе с тем, уже с 15 октября первый регион - Херсонская область - перейдет в "красную" зону.

Как анонсировалось ранее, ограничений карантина можно избежать при наличии COVID-сертификата. При этом, в "желтой" зоне достаточно одной дозы вакцины, а вот в "красной" необходимо пройти полный курс прививки. Помимо вакцинации ограничений можно избежать при предъявлении негативного ПЦР-теста.

Как анонсировали в Кабмине, в Украине разрабатывают COVID-сертификата не только для вакцинированных, но и для тех, кто переболел. Но на данный момент эта опция еще не запущена.

Ситуация в регионах

Киев

Киев продолжает находиться в "желтой" зоне карантина и в столице действуют лишь те ограничения, которые предусмотрены в этой зоне. В частности, ограничено число посетителей кинотеатров, фитнес-центров, а за столиками в кафе и ресторанах могут находиться не более 4 человек. Однако, ограничений можно избежать при наличии хотя бы одной дозы прививки.

Местные власти не вводили дополнительных ограничений, но вопрос изучается. В частности, еще летом началась подготовка к работе транспорта на случай локдауна. Так, при введении тотального карантина транспорт в столице будет курсировать по электронным спецпропускам. Получить документ смогут лишь работники критической инфраструктуры.

Харьков

Харьков уже усилил карантин. Так, с 10 октября по рекомендации госкомиссии по ТЭБ и ЧС в кинотеатрах допускается заполненность залов лишь на 50%, число пассажиров в транспорте сократилось до числа посадочных мест. Кроме того, местные власти анонсировали рейды полиции, которые будут проверять соблюдение карантина.

Также с 18 октября школьники Харьковской области идут на каникулы.

Львов

С 18 октября ужесточает карантин Львов. Так, с понедельника все школы перейдут на "дистанционку" на неделю, а после этого школьников отправят на каникулы - с 25 октября. Кроме того, больницы в городе приостановят все плановые госпитализации. Также местные власти рассматривают дальнейшее ужесточение карантина с введением новых правил для бизнеса, когда к работе допускаются лишь владельцы COVID-сертификатов. Также власти Львова допускают, что в дальнейшем в кафе и рестораны будут пускать лишь вакцинированных, но на данный момент город к таким правилам не готов.

Одесская область

Одесская область ужесточила карантин с 11 октября - в регионе запрещены массовые мероприятия и плановые госпитализации в местных больницах.

Одесса

Одесса будет усиленно контролировать соблюдение карантина. На въезде в город будут обустроены блокпосты полиции. Кроме того, правоохранители будут патрулировать на вокзалах и автостанциях.

Запорожская область

Запорожская область еще на прошлой неделе объявила о переходе в "оранжевую" зону карантина. После этого, в регионе начали ужесточать карантин. В частности, в Мелитополе ввели ограничения на проезд в общественном транспорте - пускают только вакцинированных. В самом же Запорожье запрещены массовые мероприятия для невакцинированных граждан.

Ивано-Франковск

Школы Ивано-Франковска решили отправить на каникулы на неделю раньше. Так, изначально планировалось, что школьники пойдут отдыхать с 25 октября. Но местные власти решили немного сместить сроки. Таким образом, с 18 октября школьники города идут на каникулы.

"Детки отдохнут, а также это позволит предупредить заболеваемость. Как ковидом, так сезонными болезнями", - отметил мэр города Руслан Марцинкив.

Тернополь

Власти Тернополя решили ужесточить карантин. В частности, местные чиновники могут ходить на работу только при наличии сертификата вакцинации или негативного ПЦР-теста. Это же правило касается и доступа в сам горсовет - с 18 октября будут пускать только вакцинированных граждан.

Что касается бизнеса, то при принятии решения о разрешении торговли также будут смотреть на уровень вакцинации сотрудников.

Херсонская область

Уже с 15 октября Херсонская область переходит в "красную" зону с максимальными ограничениями. Согласно правилам, в "красной" зоне разрешается работа только продуктовых магазинов, АЗС, почты, банков, аптек и ветклиник.

Вместе с тем, ограничений можно избежать при условии 100%-ой вакцинации. Так, например, кафе и рестораны смогут работать в "красной" зоне, если весь персонал и все посетители будут вакцинированы двумя дозами. Доказательством полного курса вакцинации является "зеленый" COVID-сертификат, сгенерировать его можно в приложении "Дія".