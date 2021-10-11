Львів готує нові правила для бізнесу на карантині: як будуть працювати кафе і ресторани
Львів готує нові правила для бізнесу на карантині. Мер міста Андрій Садовий розповів, як будуть працювати кафе і ресторани.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу міської ради Львова.
"Сьогодні-завтра ми приймемо наступні рішення щодо бізнесу", - повідомив Садовий.
За його словами, має бути обов’язкова вакцинація працівників закладів торгівлі, закладів харчування.
У відвідувачів закладів громадського харчування мають мати або сертифікат про вакцинацію, або довідка про негативний ПЛР-тест.
"Це не буде запроваджено у Львові в найближчі дні, бо рівень вакцинації значно менший, ніж в інших країнах. Станом на сьогодні десь третина населення нашого міста вже провакцинована", - сказав мер Львова.
Нагадаємо, Львів готується до посиленню карантину з 18 жовтня. Учні 5-11 класів, а також позашкільні заклади перейдуть на тижневе дистанційне навчання. Після цього буде тиждень канікул.