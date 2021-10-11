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Львів готує нові правила для бізнесу на карантині: як будуть працювати кафе і ресторани

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Львів, Понеділок 11 жовтня 2021 13:31
Львів готує нові правила для бізнесу на карантині: як будуть працювати кафе і ресторани Фото: у Львові посилюють карантин (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Львів готує нові правила для бізнесу на карантині. Мер міста Андрій Садовий розповів, як будуть працювати кафе і ресторани.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу міської ради Львова.

"Сьогодні-завтра ми приймемо наступні рішення щодо бізнесу", - повідомив Садовий.

За його словами, має бути обов’язкова вакцинація працівників закладів торгівлі, закладів харчування.

У відвідувачів закладів громадського харчування мають мати або сертифікат про вакцинацію, або довідка про негативний ПЛР-тест.

"Це не буде запроваджено у Львові в найближчі дні, бо рівень вакцинації значно менший, ніж в інших країнах. Станом на сьогодні десь третина населення нашого міста вже провакцинована", - сказав мер Львова.

Нагадаємо, Львів готується до посиленню карантину з 18 жовтня. Учні 5-11 класів, а також позашкільні заклади перейдуть на тижневе дистанційне навчання. Після цього буде тиждень канікул.

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