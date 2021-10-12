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Школи Івано-Франківська йдуть на канікули завчасно: названа причина

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Івано-Франківськ, Вівторок 12 жовтня 2021 11:55
Школи Івано-Франківська йдуть на канікули завчасно: названа причина Фото: школи Івано-Франківська йдуть на канікули завчасно (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

В Івано-Франківську осінні шкільні канікули розпочнуться на тиждень раніше. Таке рішення було ухвалено для покращення епідеміологічної ситуації в регіоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міського голову Руслана Марцінківа.

"З 18 жовтня школи нашої громади йдуть на канікули! Це хороші новини для діток", - написав Марцінків.

Як зазначив міський голова, планово канікули мали розпочатись 25 жовтня, однак сьогодні на оперативній нараді було вирішено перенести їх на тиждень раніше.

"Дітки відпочинуть, а також це дозволить попередити захворюваність. Як на ковід, так і на сезонні хвороби", - додав Марцінків.

Нагадаємо, одним із перших регіонів, де було прийнято завчасно запровадити осінні шкільні канікули, була Харківська область.

Зазначимо, що для школярів Вінниці осінні канікули в цьому році також розпочнуться на тиждень раніше.

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Івано-Франківськ школа
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