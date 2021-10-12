Школи Івано-Франківська йдуть на канікули завчасно: названа причина
В Івано-Франківську осінні шкільні канікули розпочнуться на тиждень раніше. Таке рішення було ухвалено для покращення епідеміологічної ситуації в регіоні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міського голову Руслана Марцінківа.
"З 18 жовтня школи нашої громади йдуть на канікули! Це хороші новини для діток", - написав Марцінків.
Як зазначив міський голова, планово канікули мали розпочатись 25 жовтня, однак сьогодні на оперативній нараді було вирішено перенести їх на тиждень раніше.
"Дітки відпочинуть, а також це дозволить попередити захворюваність. Як на ковід, так і на сезонні хвороби", - додав Марцінків.
Нагадаємо, одним із перших регіонів, де було прийнято завчасно запровадити осінні шкільні канікули, була Харківська область.
Зазначимо, що для школярів Вінниці осінні канікули в цьому році також розпочнуться на тиждень раніше.