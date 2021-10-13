Україна йде на довгі вихідні. Яким буде карантин після свят

Карантин в Україні планують посилити. Вже після довгих вихідних у жовтні введуть нові обмеження для міжобласного транспорту - літаків, автобусів, маршруток і поїздів.

Як відомо, сьогодні останній робочій день на цьому тижні, попереду 4 вихідні дні. Детальніше про те, які правила карантину діятимуть наступного тижня - у матеріалі РБК-Україна .

Транспорт тільки для вакцинованих

З 21 жовтня весь міжобласний транспорт (літаки, поїзди, автобуси, маршрутки) будуть перевозити тільки пасажирів з covid-сертифікатами. Водії також повинні мати такий документ.

У регіонах "жовтої" зони допускається COVID-сертифікат, що підтверджує отримання однієї дози вакцини або ж негативний ПЛР-тест або експрес-тест на антиген.

У "червоній" і "помаранчевій" зонах необхідно пройти повний курс вакцинації або ж надати негативний ПЛР-тест або експрес-тест на антиген.

На дітей ці обмеження не поширюються.

Чи пустять в маршрутку без covid-сертифіката

Нові правила для транспорту стосуються лише міжобласних маршруток, автобусів, поїздів і літаків. Тоді як в пасажирському транспорті в межах однієї області, а також в маршрутках по місту covid-сертифікат не є обов'язковим.

Зони карантину

На даний момент в Україні немає "червоних" зон з максимальними обмеженнями, вся країна за рішенням Держкомісії з ТЕБ і НС з 23 вересня знаходиться в "жовтій" зоні. Влада на місцях в приватному порядку посилює карантин при погіршенні ситуації в регіоні. Разом з тим, вже з 15 жовтня перший регіон - Херсонська область - перейде в "червону" зону.

Як анонсувалося раніше, обмежень карантину можна уникнути при наявності covid-сертифіката. При цьому, в "жовтій" зоні достатньо однієї дози вакцини, а ось в "червоній" необхідно пройти повний курс щеплення. Крім вакцинації обмежень можна уникнути при пред'явленні негативного ПЛР-тесту.

Як анонсували в Кабміні, в Україні розробляють covid-сертифіката не тільки для вакцинованих, але і для тих, хто перехворів. Але на даний момент ця опція ще не запущена.

Шкільні канікули

Як повідомив глава МОЗ Віктор Ляшко, нацкомісія ТЕБ та НС рекомендувала розпочати шкільні канікули по всій Україні з 18 жовтня, а не з 25 жовтня, як передбачено в плані. Крім того, він не виключив, що канікули можуть продовжуватися більше тижня. Таким чином в МОЗ хочуть збити нову хвилю. Варто відзначити, що деякі регіони раніше вже прийняли рішення про перенесення початку канікул на 18 жовтня.

Прогноз від НАН

Вчені констатують погіршення епідситуації в Україні, деякі показники вже перевищили минулорічні. До кінця місяця в НАН прогнозують майже 21 тисячу випадків зараження коронавірусом за добу. Крім того, за даними вчених, рекордні показники очікуються вже на цьому тижні. Також можливий спад в статистиці через довгі вихідні. Як відомо, на вихідних число заражень помітно знижується.

Також в Україні спостерігається рекордний рівень зараження серед дітей. Показники найвищі за весь час пандемії.

Ситуація в регіонах

Київ

Київ продовжує перебувати в "жовтій" зоні карантину і в столиці діють лише ті обмеження, які передбачені в цій зоні. Зокрема, обмежено число відвідувачів кінотеатрів, фітнес-центрів, а за столиками в кафе і ресторанах можуть перебувати не більше 4 осіб. Однак, обмежень можна уникнути при наявності хоча б однієї дози щеплення.

Місцева влада не вводила додаткових обмежень, але питання вивчається. Зокрема, ще влітку розпочалася підготовка до роботи транспорту на випадок локдауну. Так, при введенні тотального карантину транспорт у столиці курсуватиме за електронними спецпропусками. Отримати документ зможуть лише працівники критичної інфраструктури.

Харків

Харків вже посилив карантин. Так, з 10 жовтня за рекомендацією Держкомісії з ТЕБ і НС в кінотеатрах допускається заповненість залів лише на 50%, число пасажирів у транспорті скоротилося до числа посадочних місць. Крім того, місцева влада анонсувала рейди поліції, які перевірятимуть дотримання карантину.

Також з 18 жовтня школярі Харківської області йдуть на канікули.

Львів

З 18 жовтня посилює карантин Львів. Так, з понеділка всі школи перейдуть на "дистанційку" на тиждень, а після цього школярів відправлять на канікули - з 25 жовтня. Крім того, лікарні в місті призупинять всі планові госпіталізації. Також місцева влада розглядає подальше посилення карантину з введенням нових правил для бізнесу, коли до роботи допускаються лише власники covid-сертифікатів. Також влада Львова допускає, що надалі в кафе і ресторани будуть пускати лише вакцинованих, але на даний момент місто до таких правил не готове.

Одеська область

Одеська область посилила карантин з 11 жовтня - в регіоні заборонені масові заходи і планові госпіталізації в місцевих лікарнях.

Одеса

Одеса буде посилено контролювати дотримання карантину. На в'їзді в місто будуть облаштовані блокпости поліції. Крім того, правоохоронці патрулюватимуть на вокзалах і автостанціях.

Запорізька область

Запорізька область ще минулого тижня оголосила про перехід в "помаранчеву" зону карантину. Після цього, в регіоні почали посилювати карантин. Зокрема, в Мелітополі ввели обмеження на проїзд у громадському транспорті - пускають тільки вакцинованих. У самому ж Запоріжжі заборонені масові заходи для невакцинованих громадян.

Івано-Франківськ

Школи Івано-Франківська вирішили відправити на канікули на тиждень раніше. Так, спочатку планувалося, що школярі підуть відпочивати з 25 жовтня. Але місцева влада вирішила трохи змістити терміни. Таким чином, з 18 жовтня школярі міста йдуть на канікули.

"Дітки відпочинуть, а також це дозволить попередити захворюваність. Як на ковід, так і на сезонні хвороби", - зазначив мер міста Руслан Марцінків.

Тернопіль

Влада Тернополя вирішила посилити карантин. Зокрема, місцеві чиновники можуть ходити на роботу тільки за наявності сертифіката вакцинації або негативного ПЛР-тесту. Це ж правило стосується і доступу в саму міськраду - з 18 жовтня будуть пускати тільки вакцинованих громадян.

Що стосується бізнесу, то при прийнятті рішення про дозвіл торгівлі також будуть дивитися на рівень вакцинації співробітників.

Херсонська область

Вже з 15 жовтня Херсонська область переходить в "червону" зону з максимальними обмеженнями. Згідно з правилами, в "червоній" зоні дозволяється робота тільки продуктових магазинів, АЗС, пошти, банків, аптек та ветклінік.

Разом з тим, обмежень можна уникнути за умови 100%-ої вакцинації. Так, наприклад, кафе і ресторани зможуть працювати в "червоній" зоні, якщо весь персонал і всі відвідувачі будуть вакциновані двома дозами. Доказом повного курсу вакцинації є "зелений" COVID-сертифікат, згенерувати його можна в додатку "Дія".