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Лавров приїде до Туреччини: названо дату та мету візиту

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Україна, Вівторок 31 травня 2022 16:16
Лавров приїде до Туреччини: названо дату та мету візиту Фото: міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Туреччина готова приєднатися до діалогу України та Росії щодо розблокування портів. До того ж на початку червня з цього питання до Анкари приїде міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Туреччини Мевлюта Чавушоглу.

"Лавров приїжджає до Туреччини 8 числа (червня, - ред.). Ми сказали і українцям. Я сказав Дмитру Кулебі (глава МЗС України, - ред.), що ми не хочемо створювати враження, що наші двері завжди відчинені тільки для однієї сторони", - розповів він.

За його словами, розблокуванню українських портів заважають міни, встановлені Україною у морі Одеської області. Проблем додають і санкції, які застосовуються до російських судів у сфері страхування, хоча технічно ті самі міни можна знешкодити за 1-2 тижні.

"Україна не хоче, щоб російські військові кораблі заходили звідси в порти Одеси. Росія також не хоче, щоб кораблі, які перевозитимуть вантажі цим коридором, доставляли зброю в Україну. Як вони у всьому цьому будуть впевнені? Має бути механізм перевірки", - наголосив він.

До того ж Чавушоглу додав, що Туреччина працює з ООН із цього питання. Її завдання, на думку міністра, полягає в тому, щоб "зробити цей коридор відкритим і вдень, і вночі".

"У ООН є пропозиція. Створення чотиристоронньої контактної групи, що складається з ООН, Туреччини, Росії та України. Ми сказали "так", - резюмував він.

Як повідомлялося, раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україні необхідно отримати гарантії від ООН і третіх країн для вивезення зерна з портів країни. Гарантій виключно Кремля замало.

Як повідомлялося, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що блокуючи українські порти, Росія хоче створити світову продуктову кризу. Наразі Україна не може вивезти близько 90 млн тонн аграрної продукції.

До цього генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш запропонував зняти з Росії низку санкцій в обмін на те, що Кремль розблокує експорт зерна з України.

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