Україна вимагає фіксації визнання Іраном свої вини у офіційному документі

Україна вимагає фіксації визнання Іраном свої вини в атаці на український літак МАУ поблизу Тегерану в офіційному документі. Про це заявив голова Міністерства закордонних справ Вадим Пристайко, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, питання підніматиметься на засіданні Радбезу ООН.

"Щодо "ненавмисності" і використання цього терміну. Ми не відкидаємо жодної з версій, які є. Тепер з визнанням іранською стороною провини всі версії звужуються до однієї головної. Але ми хочемо зафіксувати визнання іранською стороною своєї провини, визнання на міжнародному рівні - документом", - сказав міністр.

"Саме тому був дзвінок президента з президентом. Ми вимагаємо спеціального представника. Ми будемо все рівно порушувати це в Радбезі ООН і фіксувати. Без фіксації цього моменту ми хочемо бути обережними, щоб не зірвати взаємодію з іранською стороною, яка зараз фактично тримається на політичній заяві лідера Ірану", - заявив Пристайко.

Нагадаємо, Пристайко заявив, що представник Ірану приїде в Україну на наступному тижні для надання офіційних роз'яснень щодо катастрофи українського "Боїнга".

Як писало РБК-Україна, в Ірані завершилася ідентифікація тіл усіх 11 українців, які загинули в результаті авіакатастрофи літака "Міжнародних авіаліній України" в Тегерані.

Авіакатастрофа в Ірані сталася 8 січня 2020 року. Через кілька хвилин після зльоту лайнер збив Корпус вартових ісламської революції (КВІР) Ірану, нібито переплутавши з американським літаком. Жертвами катастрофи стали 176 осіб - всі, хто був на борту.