ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

На початку наступного тижня в Україну приїде представник Ірану, - Пристайко

Новини » Політика     17.01.2020 - 11:14
На початку наступного тижня в Україну приїде представник Ірану, - Пристайко
Фото: Вадим Пристайко (РБК-Україна)

Офіційний представник Ірану приїде з вибаченнями за катастрофу "Боїнгу"

Представник Ірану приїде до України наступного тижня для надання офіційних роз'яснень щодо катастрофи українського "Боїнгу". Про це сказав міністр закордонних справ Вадим Пристайко у ході свого виступу у Верховній раді, передає кореспондент РБК-Україна.

Як повідомив Пристайко, про приїзд представника Ірану йшла мова під час розмови з іранським міністром.

"Вчора переговорив з іранським міністром... Найближчим часом, я думаю, на початку наступного тижня в Україну приїде спеціальний представник уряду Ірану з офіційними вибаченнями та своїми роз'ясненнями",- сказав він.

Пристайко також заявив, що "створено механізм, який дозволить нам притягнути до відповідальності Іран".

Нагадаємо, в Ірані завершилася ідентифікація тіл всіх 11 українців, загиблих в результаті авіакатастрофи літака "Міжнародних авіаліній України" в Тегерані.

Авіакатастрофа в Ірані сталася 8 січня 2020 року. Лайнер компанії "Міжнародні авіалінії України" виконував міжнародний рейс PS752 за маршрутом Тегеран - Київ. Через кілька хвилин після зльоту його збив Корпус вартових ісламської революції (КВІР) Ірану, нібито переплутавши з американським літаком. Жертвами катастрофи стали 176 осіб - всі, хто був на борту.

Обстріл Іраном військової бази з американцями: постраждали 11 осіб Українські експерти першими виявили причину авіакатастрофи в Ірані
Новини України BoeingІран
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся