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Литва вимагає звільнити затриманого в Білорусі засновника Nexta

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Вільнюс, Неділя 23 травня 2021 17:59
Литва вимагає звільнити затриманого в Білорусі засновника Nexta Фото: президент Литви Гітанас Науседа (facebook.com/ualietuva)
Автор: РБК-Україна

Президент Литви Гітанас Науседа зажадав відпустити засновника білоруського Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича. Раніше його затримали в Мінську після аварійної посадки літака.

Про це Науседа написав у Twitter.

Литовський лідер назвав безпрецедентними посадку літака і затримання журналіста.

"Безпрецедентна подія! Цивільний літак, що прямував до Вільнюса, насильно посадили в Мінську... Білоруський режим стоїть за цим огидним інцидентом. Я вимагаю терміново звільнити Романа Протасевича", - написав він.

Крім того, Науседа закликав НАТО і ЄС відреагувати на загрозу Білорусі міжнародної цивільної авіації.

"Я закликаю союзників по НАТО і ЄС негайно відреагувати на загрозу, яку Білоруський режим представляє для міжнародної цивільної авіації. Міжнародне співтовариство має вжити термінових заходів для того, щоб подібні інциденти не повторилися. Я говоритиму про це на Раді ЄС, яка розпочнеться завтра в Брюсселі", - йдеться в повідомленні литовського президента.

Нагадаємо, сьогодні в аеропорту Мінська затримали засновника Nexta Романа Протасевича. Літак, в якому перебував журналіст, здійснив аварійну посадку після повідомлення про мінування.

Додамо, що в березні телеграм-канал nexta дистанціювався від координації протестів проти Олександра Лукашенка в Білорусі.

На його засновника Степана Путило завели кримінальну справу, а білоруське слідство просило Польщу видати його. Йому загрожує до 15 років в'язниці за нібито організацію масових заворушень.

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