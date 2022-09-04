Україна тепер не посередині між ЄС і Росією, а невід'ємна частина Європи, - Шмигаль
Україна стала невід'ємною частиною Європи. Слова канцлера ФРН Олафа Шольца про євроінтеграцію нашої країни підтверджують цей факт.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля в Telegram.
"Недавня заява федерального канцлера Олафа Шольца про те, що Україна повинна стати членом ЄС, - важливий політичний маніфест в рамках політики "цайтенвенде" або "змін епох". Україна тепер не посередині між ЄС і Росією, а невід'ємна частина Європи і європейських інституцій", - заявив Шмигаль.
За його словами, за сприяння партнерів Україна стане частиною нової сильної Європи.
Нагадаємо, раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав до розширення Європейського Союзу, щоб в кінцевому підсумку включити в нього Україну, Молдову і Грузію.
Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.