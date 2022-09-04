ua ru
Нд, 04 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Україна тепер не посередині між ЄС і Росією, а невід'ємна частина Європи, - Шмигаль

Новость на русском →
Неділя 04 вересня 2022 22:25
Україна тепер не посередині між ЄС і Росією, а невід'ємна частина Європи, - Шмигаль Фото: Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України (kmu.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Україна стала невід'ємною частиною Європи. Слова канцлера ФРН Олафа Шольца про євроінтеграцію нашої країни підтверджують цей факт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля в Telegram.

"Недавня заява федерального канцлера Олафа Шольца про те, що Україна повинна стати членом ЄС, - важливий політичний маніфест в рамках політики "цайтенвенде" або "змін епох". Україна тепер не посередині між ЄС і Росією, а невід'ємна частина Європи і європейських інституцій", - заявив Шмигаль.

За його словами, за сприяння партнерів Україна стане частиною нової сильної Європи.

Нагадаємо, раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав до розширення Європейського Союзу, щоб в кінцевому підсумку включити в нього Україну, Молдову і Грузію.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Евросоюз Кабінет Міністрів України Денис Шмигаль Олаф Шольц
NEWS
Українські прапори повертаються. Зеленський провів чергове засідання Ставки
Українські прапори повертаються. Зеленський провів чергове засідання Ставки
DAILY
Віталій Кім: Серед окупантів настрої: "Все пропало, нас кинули"
Юлія Акімовакоресподент Віталій Кім: Серед окупантів настрої: "Все пропало, нас кинули"