Украина теперь не посередине между ЕС и Россией, а неотъемлемая часть Европы, - Шмыгаль

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в Telegram .

"Недавнее заявление федерального канцлера Олафа Шольца о том, что Украина должна стать членом ЕС, - важный политический манифест в рамках политики "цайтенвенде" или "смен эпох". Украина теперь не посредине между ЕС и Россией, а неотъемлемая часть Европы и европейских институций", - заявил Шмыгаль.

По его словам, при содействии партнеров Украина станет частью новой сильной Европы.