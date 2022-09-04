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Украина теперь не посередине между ЕС и Россией, а неотъемлемая часть Европы, - Шмыгаль

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Воскресенье 04 сентября 2022 22:25
Украина теперь не посередине между ЕС и Россией, а неотъемлемая часть Европы, - Шмыгаль Фото: Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины (kmu.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Украина стала неотъемлемой частью Европы. Слова канцлера ФРГ Олафа Шольца о евроинтеграции нашей страны подтверждают этот факт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в Telegram.

"Недавнее заявление федерального канцлера Олафа Шольца о том, что Украина должна стать членом ЕС, - важный политический манифест в рамках политики "цайтенвенде" или "смен эпох". Украина теперь не посредине между ЕС и Россией, а неотъемлемая часть Европы и европейских институций", - заявил Шмыгаль.

По его словам, при содействии партнеров Украина станет частью новой сильной Европы.

Напомним, ранее канцлер Германии Олаф Шольц призвал к расширению Европейского Союза, чтобы в конечном итоге включить в него Украину, Молдову и Грузию.

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