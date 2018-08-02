Україна і США відновлюють роботу Стратегічної комісії

Діалог України та США триває на всіх рівнях, заявив посол України в США Валерій Чалий

Україна і США відновлюють роботу Комісії стратегічного партнерства. Про це посол України в Сполучених Штатах Америки Валерій Чалий заявив в інтерв'ю "Укрінформу".

За словами Чалого, діалог України та США триває на всіх рівнях.

"Я дійсно передав (Держсекретареві США Майку Помпео, - ред.) подяку від президента України та підтвердження нашої спільної з Сполученими Штатами лінії по Криму. Крім того, ми "звірили годинники", проговорили питання конкретних кроків щодо відновлення роботи Комісії стратегічного партнерства між Україною і США. В цьому питанні роль держсекретаря є ключовою. Ну і, звичайно, суто робочі моменти щодо планування зустрічей на найвищому та високому рівнях", - розповів посол.

Нагадаємо, 28 липня Чалий і державний секретар Майк Помпео обговорили подальші спільні кроки зі стратегічного партнерства Україна - США.

Помпео 25 липня заявив, що США ніколи не визнають російську окупацію Криму і будуть наполягати на територіальній цілісності України. У Держдепі в черговий раз визнали, що Росія порушила міжнародне право. Держсекретар закликав Росію припинити окупацію Криму.