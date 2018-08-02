Украина и США возобновляют работу Стратегической комиссии

Диалог Украины и США продолжается на всех уровнях, заявил посол Украины в США Валерий Чалый

Украина и США восстанавливают работу Комиссии стратегического партнерства. Об этом посол Украины в Соединенных Штатах Америки Валерий Чалый заявил в интервью "Укринформу".

По словам Чалого, диалог Украины и США продолжается на всех уровнях.

"Я действительно передал (Госсекретарю США Майку Помпео, - ред.) благодарность от президента Украины и подтверждение нашей совместной с Соединенными Штатами линии по Крыму. Кроме того, мы "сверили часы", проговорили вопросы конкретных шагов по восстановлению работы Комиссии стратегического партнерства между Украиной и США. В этом вопросе роль госсекретаря является ключевой. Ну и, конечно, сугубо рабочие моменты по планированию встреч на высшем и высоком уровнях", - рассказал посол.

Напомним, 28 июля Чалый и государственный секретарь Майк Помпео обсудили дальнейшие совместные шаги по стратегическому партнерству Украина - США.

Помпео 25 июля заявил, что США никогда не признают российскую оккупацию Крыма и будут настаивать на территориальной целостности Украины. В Госдепе в очередной раз признали, что Россия нарушила международное право. Госсекретарь призвал Россию прекратить оккупацию Крыма.