ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Україна різко скорочує число працюючих пунктів пропуску на кордоні

Новини » Коронавірус     03.04.2020 - 12:08
Україна різко скорочує число працюючих пунктів пропуску на кордоні
Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)

Працювати залишиться всього 21 пункт пропуску

Кабінет міністрів на час карантину в Україні посилює заходи контролю на кордоні, буде працювати всього 21 пункт пропуску. Про це у своєму відеозверненні заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, уряд продовжує посилювати захист кордонів України.

"Залишиться працювати лише 21 пункт пропуску на державному кордоні України. Також водиться обов'язкова обсервация всіх без винятку осіб, які прибувають до України терміном на 14 днів", - заявив Шмигаль.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що уряд планує посилити карантинні заходи і обмежити час перебування людей на вулиці. Також планувалося, що уряд затвердить обов'язковий масковий режим.

У той же час, за словами Шмигаля, ослаблення карантину очікується в кінці квітня. Однак це станеться тільки з урахуванням зниження рівня захворюваності. Кабінет міністрів планує, що через три тижні одужає більша частина заражених коронавірусом, а карантинні заходи істотно знизять поширення інфекції.

Кабмін підвищив прогноз інфляції на 2020 рік майже до 12%
Новини України Кабінет Міністрів Україникордонкарантин
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся