Украина резко сокращает число работающих пунктов пропуска на границе

Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)

Работать останется всего 21 пункт пропуска

Кабинет министров на время карантина в Украине ужесточает меры контроля на границе, работать будет всего 21 пункт пропуска. Об этом в своем видеообращении заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, правительство продолжает усиливать защиту границ Украины.

"Останется работать только 21 пункт пропуска на государственной границе Украины. Также водится обязательная обсервация всех без исключения лиц, которые прибывают в Украину сроком на 14 дней", - заявил Шмыгаль.

Напомним, ранее сообщалось, что правительство планирует усилить карантинные меры и ограничить время пребывания людей на улице. Также планировалось, что правительство утвердит обязательный масочный режим.

В то же время, по словам Шмыгаля, ослабление карантина ожидается в конце апреля. Однако это произойдет только с учетом снижения уровня заболеваемости. Кабинет министров планирует, что через три недели выздоровеет большая часть зараженных коронавирусом, а карантинные меры существенно снизят распространение инфекции.