Уряд планує посилити карантин в Україні

Фото: Макасим Степанов ( acebook.com StepanovMV)

Можуть обмежити час перебування на вулиці для людей

Уряд планує посилити карантинні заходи в Україні шляхом обмеження часу для перебування людей на вулиці. Про це заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов в ефірі програми "Право на владу" на каналі "1+1".

За його словами, відповідне рішення Кабміну буде незабаром оприлюднене.

"Дійсно, я вважаю, за необхідне, для того, щоб в нас не було італійського або іспанського сценарію, нам потрібно посилити карантин. Іншого шляху просто не існує. В чому будуть полягати ті заходи, які прийняті на уряді і найближчим часом ця постанова уряду буде оприлюднена. Вони будуть полягати в тому, що буде обмежене пересування людей щодо часу перебування на вулиці", - заявив Степанов.

За його словами, також уряд затвердить обов’язковий масочний режим.

"Будуть закриті всі спортивні майданчики, всі сквери. Будуть заборонені всі масові будь-які події.Також це буде стосуватись перебування в засобах індивідуального захисту. Також це буде стосуватись того, що не можна буде пересуватись навіть по двох. Такого плану заходи, які є неминучими і які потрібно ввести, щоб ми не бачили те, що відбувається в світі", - додав він.

Нагадаємо, з 2 квітня у зв'язку зі збільшенням випадків зараження коронавірусом, в уряді вирішили посилити карантинні заходи, введені до 24 квітня на всій території України. Відтепер в Україні, зокрема, заборонено відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових та прибережних зон, крім вигулу домашніх тварин однією особою та у випадку службової необхідності, перебування в громадських місцях без вдягнутої маски чи респіратора та інше.

Раніше у Київській міській державній адміністрації (КМДА) повідомили, як контролюватимуть людей на самоізоляції.