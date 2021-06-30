Україна зробить все для залучення США до мирних переговорів, - Єрмак
Україна має намір зробити все можливе для залучення США до переговорів щодо мирного врегулювання на Донбасі. Київ сподівається, що це дасть результат.
Про це в коментарі РБК-Україна для матеріалу "Американська надія. Чи можуть США змінити хід переговорів щодо Донбасу" заявив глава Офісу президента Андрій Єрмак.
На його думку, нинішній нормандський формат вимагає трансформації і розширення.
"Ми впевнені, що сьогодні з'явився реальний шанс до залучення Сполучених Штатів до переговорного процесу. І це може дати свій результат. І Україна зробить для цього все можливе", - зазначив Єрмак.
Нагадаємо, за словами віце-прем'єра Олексія Резнікова, США можуть взяти участь у мирному процесі не тільки через нормандський формат, а й шляхом призначення свого посла в будь-яку підгрупу Тристоронньої контактної групи.
А спікер американського посольства Деніел Ленгенкемп розповів РБК-Україна, що Росія є головною перешкодою на шляху до миру на Донбасі.