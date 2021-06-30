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Україна зробить все для залучення США до мирних переговорів, - Єрмак

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Київ, Середа 30 червня 2021 12:11
Україна зробить все для залучення США до мирних переговорів, - Єрмак Фото: глава Офісу президента Андрій Єрмак (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Владислав Красінський

Україна має намір зробити все можливе для залучення США до переговорів щодо мирного врегулювання на Донбасі. Київ сподівається, що це дасть результат.

Про це в коментарі РБК-Україна для матеріалу "Американська надія. Чи можуть США змінити хід переговорів щодо Донбасу" заявив глава Офісу президента Андрій Єрмак.

На його думку, нинішній нормандський формат вимагає трансформації і розширення.

"Ми впевнені, що сьогодні з'явився реальний шанс до залучення Сполучених Штатів до переговорного процесу. І це може дати свій результат. І Україна зробить для цього все можливе", - зазначив Єрмак.

Нагадаємо, за словами віце-прем'єра Олексія Резнікова, США можуть взяти участь у мирному процесі не тільки через нормандський формат, а й шляхом призначення свого посла в будь-яку підгрупу Тристоронньої контактної групи.

А спікер американського посольства Деніел Ленгенкемп розповів РБК-Україна, що Росія є головною перешкодою на шляху до миру на Донбасі.

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Сполучені Штати Америки Донбас Андрій Єрмак
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