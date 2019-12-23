Газові переговори: у Росії розповіли про ціну транзиту газу

Ілюстративне фото (колаж РБК-Україна)

Російська сторона хоче фіксовану ціну протягом п'яти років

Плата "Газпрому" українському "Натфогазу" за транзит російського газу через територію України не буде змінюватися протягом найближчих п'яти років. Про це сказав віце-прем'єр РФ Дмитро Козак, передають російські ЗМІ.

Під час доповіді російському прем'єру Дмитру Меведеву він заявив, що Росія і Україна домовилися про фіксовану ціну за транзит газу на наступні п'ять років.

"Ми домовилися і зафіксували в відповідних протоколах розмір плати" Газпрому "за надання цих послуг, агентських послуг по транзиту і транспортування газу, який є твердим і визначено на всі п'ять років", - сказав Козак.

Раніше Козак заявляв, що російський "Газпром" висунув НАК "Нафтогаз України" вимогу щодо розміру оплати послуг з організації транзиту газу. При цьому він заявив, що цей розмір є комерційною таємницею.

Нагадаємо, міністр енергетики та захисту навколишнього середовища України Олексій Оржель заявив, що протокол між Україною і Росією включає транзитний договір на п'ять років. Оржель повідомив, що є розуміння про те, що тариф на транзит газу з часом буде зростати. При цьому він не назвав ставки транзиту, яка буде діяти з 1 січня 2020 року.

Зазначимо, згідно з протоколом між Україною і РФ, ПАТ "Газпром" підпише угоду з НАК "Нафтогаз України" на організацію транспортування газу через територію України. Після цього НАК "Нафтогаз України" та ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" укладуть транспортний угоду (контракт на транзит газу).

Як заявив виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко, в рамках нового договору між Україною і РФ про транзит газу стане посередником між російським "Газпромом" і компанією "Оператор ГТС України".