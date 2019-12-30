ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Україна і Росія підписали контракт на транзит газу на п’ять років, - Зеленський

Новини » Політика     30.12.2019 - 23:37
Україна і Росія підписали контракт на транзит газу на п’ять років, - Зеленський
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

За п’ять років Україна отримає щонайменше понад $7 мільярдів

Україна і Росія підписали контракт на транзит газу на п’ять років. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал президента Володимира Зеленського.

За його словами, сторони можуть продовжити контракт ще на десять років.

"Кінець року, але не досягнень. Україна підписала контракт на транзит газу на п’ять років, впродовж яких ми отримаємо понад $7 мільярдів.Сторони можуть продовжити контракт ще на десять років", - написав Зеленський.

"Українська ГТС буде завантажена, а це - енергетична безпека та добробут українців! Мінімально гарантована прокачка - 65 мільярдів кубометрів газу в перший рік і по 40 мільярдів у наступні чотири. Фактично ж прокачувати можемо більше. Європа знає, що ми не підведемо в енергетичній безпеці", - зазначив президент.

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук у своєму Telegram-каналі заявив, що газові контракти позитивно вплинуть на енергетичні ринки і стануть значним фактором зниження ціни газу.

"В результаті тристоронніх переговорів Україна-Росія-Європейський Союз сторони підписали новий газовий контракт. Наша команда захистила національні інтереси України. Це позитивно вплине на енергетичні ринки і стане значним фактором зниження ціни газу на ринку", - підкреслив він.

Гончарук підкреслив, що Україна в черговий раз довела Європі, що є надійним партнером, який виконує свої зобов'язання і "гарантує енергетичну безпеку в регіоні".

Нагадаємо, раніше глава оператора "Газотранспортної системи України" Сергій Макогон оголосив про завершення чотириденного переговорного процесу з "Газпромом" щодо транзиту газу. Він додав, що українська сторона вирушила в Брюссель для підписання угоди зі словацьким оператором ГТС Eustream.

Крім того, заступник міністра юстиції України Іван Ліщина заявив, що російський "Газпром" і українська сторона підписали мирову угоду в інвестиційному арбітражі. Також Ліщина опублікував документ, підписаний представником "Газпрому" Оленою Бурмістровою та міністром юстиції України Денисом Малюською.

Також РБК-Україна писало, що 19 грудня Росія, Україна та Європейська комісія досягли принципової угоди по транзиту газу.

Україна і Росія підписали контракт на транзит газу на п’ять років, - Зеленський Росія і Україна підписали всі газові угоди, - Міллер
Новини України транзит газаВолодимир ЗеленськийОлексій ГончарукУкраїнаРосійська Федераціягазовые переговорыЕвросоюз
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся