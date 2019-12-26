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Україна і Росія почали фінальний етап газових переговорів

Новини » Економіка     26.12.2019 - 13:42
Україна і Росія почали фінальний етап газових переговорів
Фото: колаж (РБК-Україна)

Переговори проходять у Відні

Представники України і Росії почали у Відні переговори за новим контрактом на транзит газу. Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на заяву "Газпрому".

Ка зазначив представник "Газпрому", російсько-українські переговори щодо газу проходять згідно з протоколом від 20 грудня.

Нагадаємо, раніше виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко повідомив, що контракт на транзит газу через територію України можуть підписати до 27 грудня 2019 року. За його словами, 26 грудня "Нафтогаз" і "Газпром" зустрінуться, щоб остаточно узгодити умови договорів.

Зазначимо, згідно з протоколом між Україною і РФ, ПАТ "Газпром" підпише угоду з НАК "Нафтогаз України" на організацію транспортування газу через територію України. Після цього НАК "Нафтогаз України" та ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" укладуть транспортний угоду (контракт на транзит газу).

Як заявив виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко, в рамках нового договору між Україною і РФ про транзит газу стане посередником між російським "Газпромом" і компанією "Оператор ГТС України".

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