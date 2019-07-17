У Кремлі заявили, що не ведуть переговори щодо обміну українських моряків

Прес-секретар президента Російської Федерації Дмитро Пєсков заявив, що Україна і Росія не ведуть переговори щодо обміну українських моряків. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

За його словами, ця проблема залишається на порядку денному.

"Ні, переговорів про обмін українських моряків не ведеться", - підкреслив він, при цьому нагадав, що дане питання обговорювалося главами держав у ході телефонної розмови.

Щодо рішень російських правоохоронних органів, прес-секретар президента заявив, що коментувати їх не стане, оскільки слідчі дії по цій справі тривають.

Нагадаємо, 11 липня президент України Володимир Зеленський і президент Росії Володимир Путін провели перший телефонний розмова. У ході бесіди лідери обговорили питання врегулювання на південному сході України і можливість продовження контактів у нормандському форматі. Крім того, президенти двох держав обговорили питання звільнення українських моряків і повернення інших українських громадян, які утримують на території Росії.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Уповноважена з прав людини в Російській Федерації Тетяна Москалькова заявила, що Російська Федерація була готова звільнити українських моряків і повернути кораблі під зобов'язання України і забезпечити їх участь у судовому процесі.