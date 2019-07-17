В Кремле заявили, что не ведут переговоры по обмену украинских моряков

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что Украина и Россия не ведут переговоры по обмену украинских моряков. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

По его словам, эта проблема остается на повестке дня.

"Нет, переговоров об обмене украинских моряков не ведется", - подчеркнул он, при этом напомнил, что данный вопрос обсуждался главами государств в ходе телефонного разговора.

Относительно решений российских правоохранительных органов, пресс-секретарь президента заявил, что комментировать их не станет, поскольку следственные действия по этому делу продолжаются.

Напомним, 11 июля президент Украины Владимир Зеленский и президент России Владимир Путин провели первый телефонный разговор. В ходе беседы лидеры обсудили вопросы урегулирования на юго-востоке Украины и возможность продолжения контактов в нормандском формате. Кроме того, президенты двух государств обговорили вопрос освобождения украинских моряков и возвращение других украинских граждан, которые удерживают на территории России.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Уполномоченная по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова заявила, что Российская Федерация была готова освободить украинских моряков и вернуть корабли под обязательство Украины и обеспечить их участие в судебном процессе.