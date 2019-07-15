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Москалькова назвала умову передачі українських моряків

Новини » Політика    15.07.2019 - 18:45
Москалькова назвала умову передачі українських моряків
Фото: Тетяна Москалькова (kremlin.ru)

За словами омбудсмена, рішення Міжнародного трибуналу з морського права не є обов'язковим для РФ

Уповноважена з прав людини в Російській Федерації Тетяна Москалькова заявила, що Росія була готова звільнити українських моряків і повернути кораблі під зобов'язання України і забезпечити їх участь у судовому процесі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

За її словами, Росія направила ноту Україні про те, що готова звільнити українських моряків.

"Я хочу нагадати, що РФ направила ноту Україні про те, що вона готова звільнити моряків, коли буде забезпечено їх участь у кримінальному процесі, і повернути плавальні засоби, якщо вони будуть збережені як докази", - заявила вона.

За словами Москальковой, Міжнародний трибунал з морського права не ставив перед РФ питання про "припинення кримінальної справи у відношенні моряків, але ставив питання про їх звільнення або, може бути, про заміну їм запобіжного заходу".

"Але на ноту РФ була отримана негативна нота України, про яку президент Володимир Зеленський не знав", - додала вона.

"Рішення Міжнародного суду з морського права не є обов'язковим для російської сторони, оскільки ми не перебуваємо під юрисдикцією цього міжнародного трибуналу. Але ми з повагою ставимося до міжнародних рішень, ми їх розглядаємо. Діалог з цього приводу триває. Але хотілося б, щоб це була вулиця з двостороннім рухом", - заявила Москалькова.

"Сьогодні потрібно шукати точки дотику і можливості для надання допомоги людям. Якщо ми будемо йти у взаємні звинувачення та образи, то це знову буде глухий кут", - сказала омбудсмен.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що заступник глави МЗС Російської Федерації Григорій Карасін заявив, що питання про можливий обмін 24 військовополонених українських моряків обговорюється з українською стороною.

Крім того, президент України Володимир Зеленський і президент РФ Володимир Путін в ході телефонної розмови обговорили звільнення українських моряків, а також повернення інших українських громадян, які утримують на території Російської Федерації.

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