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Україна про рішення Британії щодо санкцій проти РФ: чекаємо інших західних партнерів

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Лондон, Четвер 10 лютого 2022 21:53
Україна про рішення Британії щодо санкцій проти РФ: чекаємо інших західних партнерів Фото: Україна очікує посилення санкцій проти РФ від західних партнерів (pixabay.com)
Автор: Валерія Поліщук

Україна привітала рішення Великобританії посилити режим санкцій проти Росії. При цьому диппредставництво висловило надію, що західні партнери підуть за прикладом уряду Британії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення посольства України в Британії в Twitter.

"Ми вітаємо рішення уряду Великобританії про посилення режиму санкцій проти Росії. Більш жорстка дипломатія і єдині дії зараз необхідні для забезпечення миру. Ми сподіваємося, що інші наші західні партнери наслідуватимуть приклад Великобританії", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, парламент Британії схвалив закон Про санкції проти Росії, які будуть введені в разі вторгнення в Україну.

Раніше повідомлялося, про готовність міністра закордонних справ Британії Елізабет Трас підписати законопроект про найжорсткіші санкції проти Росії.

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Україна Великобританія Санкції проти Росії
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