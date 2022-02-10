Украина о решении Британии по санкциям против РФ: ждем других западных партнеров

Украина поприветствовала решение Великобритании усилить режим санкций против России. При этом диппредставительство выразило надежду, что западные партнеры последуют примеру правительства Британии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение посольства Украины в Британии в Twitter .

"Мы приветствуем решение правительства Великобритании об усилении режима санкций против России. Более жесткая дипломатия и единые действия сейчас необходимы для обеспечения мира. Мы надеемся, что другие наши западные партнеры последуют примеру Великобритании", - говорится в сообщении.

Напомним, парламент Британии одобрил закон о санкциях против России, которые будут введены в случае вторжения в Украину.

Ранее сообщалось, о готовности министра иностранных дел Британии Элизабет Трасс подписать законопроект о самых жестких санкциях против России.