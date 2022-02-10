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МЗС Британії підпише законопроект про "найжорсткіші санкції" проти Росії, - ЗМІ

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Лондон, Четвер 10 лютого 2022 11:57
МЗС Британії підпише законопроект про "найжорсткіші санкції" проти Росії, - ЗМІ Фото: глава МЗС Британії Елізабет Трасс (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Міністр закордонних справ Великобританії Елізабет Трасс цього тижня підпише законопроект про самі жорсткі санкції проти Росії. Після чого його буде направлено до парламенту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Видання зазначає, що документ мав бути підписаний до 10 лютого, однак у Міністерстві закордонних справ Британії заявили про "затримку" не називаючи причин.

"Наше новий законопроект щодо санкцій буде підписано міністром закордонних справ цього тижня і незабаром після цього буде представлений в парламенті", - пише видання, посилаючись на заяву МЗС Британії.

Там нагадують, що це буде "найжорсткіший пакет санкцій Великобританії проти Росії.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Британія розробляє законопроект по посиленню санкцій проти Кремля у випадку нового російського вторгнення в Україну.

Також стало відомо, що санкції торкнуться російських олігархів і ключових прихильників президента Росії Володимира Путіна.

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