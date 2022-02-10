МЗС Британії підпише законопроект про "найжорсткіші санкції" проти Росії, - ЗМІ

Міністр закордонних справ Великобританії Елізабет Трасс цього тижня підпише законопроект про самі жорсткі санкції проти Росії. Після чого його буде направлено до парламенту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Видання зазначає, що документ мав бути підписаний до 10 лютого, однак у Міністерстві закордонних справ Британії заявили про "затримку" не називаючи причин.

"Наше новий законопроект щодо санкцій буде підписано міністром закордонних справ цього тижня і незабаром після цього буде представлений в парламенті", - пише видання, посилаючись на заяву МЗС Британії.

Там нагадують, що це буде "найжорсткіший пакет санкцій Великобританії проти Росії.