Британія схвалила санкції проти Росії. Їх введуть у разі вторгнення в Україну

Парламент Великобританії 10 лютого схвалив закон про санкції проти Росії. Британський уряд зможе ввести їх у разі російського вторгнення в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу уряду Британії .

"Уряд тепер має право запровадити нові жорсткі санкції проти Росії, після того, як сьогодні в парламенті було прийнято закон у рамках заходів, покликаних спонукати Кремль припинити кампанію агресії в Україні", - зазначено в повідомленні.

Наголошується, що документ підписав міністр у справах Європи Джеймс Клеверлі. Цей закон закладає основу для найжорсткішого режиму санкцій, який Великобританія може запровадити проти Росії.

Вказано, що уряд Британії тепер може вводити санкції проти російських компаній та фізичних осіб у широкому спектрі економічних та стратегічно важливих секторів, включаючи військову, видобувну, хімічну галузі та сферу фінансових послуг.