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Британія схвалила санкції проти Росії. Їх введуть у разі вторгнення в Україну

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Лондон, Четвер 10 лютого 2022 20:30
Британія схвалила санкції проти Росії. Їх введуть у разі вторгнення в Україну Фото: глава МЗС Британії Ліз Трасс (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Парламент Великобританії 10 лютого схвалив закон про санкції проти Росії. Британський уряд зможе ввести їх у разі російського вторгнення в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу уряду Британії.

"Уряд тепер має право запровадити нові жорсткі санкції проти Росії, після того, як сьогодні в парламенті було прийнято закон у рамках заходів, покликаних спонукати Кремль припинити кампанію агресії в Україні", - зазначено в повідомленні.

Наголошується, що документ підписав міністр у справах Європи Джеймс Клеверлі. Цей закон закладає основу для найжорсткішого режиму санкцій, який Великобританія може запровадити проти Росії.

Вказано, що уряд Британії тепер може вводити санкції проти російських компаній та фізичних осіб у широкому спектрі економічних та стратегічно важливих секторів, включаючи військову, видобувну, хімічну галузі та сферу фінансових послуг.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про готовність міністра закордонних справ Британії Елізабет Трасс підписати законопроєкт про найжорсткіші санкції проти Росії.

Зазначимо, наприкінці січня британський уряд розробив законопроєкт щодо посилення санкцій проти Росії у разі її вторгнення в Україну, які можуть торкнутися президента РФ Володимира Путіна та російських олігархів.

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