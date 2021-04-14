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Україна проводить масштабні військові навчання біля адмінкордону Криму

Автор: Анастасія Рокитна

Українські артилерійські та танкові резерви виконують бойові завдання вздовж межі з тимчасово окупованою територією АР Крим на тлі стягування російських військ до кордонів України. Військові навчаються протидіяти наступу умовного противника.

Про це повідомив прес-центр командування Об'єднаних сил ЗСУ.

Під час розвідки було визначено головні вогневі сили противника. З метою протидії в бій введено танковий резерв та протитанкову артилерію, повідомив командувач об’єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв.

У навчаннях задіяна протитанкова батарея 100-міліметрових гармат МТ-12 "Рапіра". Танкові екіпажі відпрацювали елементи маневрування на відкритій місцевості та зміну позицій, встановлення димової завіси та маскування техніки, вихід на рубіж та знищення противника.

"Танкові та артилерійські підрозділи, які підпорядковані Командуванню об’єднаних сил Збройних сил України, тренуються в умовах наближених до бойових", - повідомив генерал-лейтенант Сергій Наєв.

У МЗС України раніше повідомили, що Російська Федерація накопичує війська біля кордону з Україною на трьох напрямках: в Криму, на півночі і на Донбасі.

Зазначимо, за даними Білого дому, Росія зосередила на кордоні з Україною саме значне число військ з 2014 року.

Крім того, сьогодні загін російських бойових кораблів вийшов на навчання в Чорне море. У морі екіпажі кораблів проведуть одиночні і спільні залікові артилерійські стрільби по надводним і повітряним цілям.

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