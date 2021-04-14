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Украина проводит масштабные военные учения возле админграницы Крыма

Автор: Анастасия Рокитна

Украинские артиллерийские и танковые резервы выполняют боевые задачи на границе с временно оккупированной территорией АР Крым на фоне стягивания российских войск к границам Украины. Военные учатся противодействовать наступлению условного противника.

Об этом сообщил пресс-центр командования Объединенных сил ВСУ.

Во время разведки были определены главные огневые силы противника. С целью противодействия в бой ввели танковый резерв и противотанковую артиллерию, сообщил командующий объединенных сил Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев.

В учениях задействована противотанковая батарея 100-миллиметровых пушек МТ-12 "Рапира". Танковые экипажи отработали элементы маневрирования на открытой местности и смену позиций, установки дымовой завесы и маскировки техники, выход на рубеж и уничтожение противника.

"Танковые и артиллерийские подразделения, которые подчинены Командованию объединенных сил Вооруженных сил Украины, тренируются в условиях приближенных к боевым", - сообщил генерал-лейтенант Сергій Наєв.

В МИД Украины ранее сообщили, что Российская Федерация накапливает войска у границы с Украиной на трех направлениях: в Крыму, на севере и на Донбассе.

Отметим, по данным Белого дома, Россия сосредоточила на границе с Украиной самое значительное число войск с 2014 года.

Кроме того, сегодня отряд российских боевых кораблей вышел на учения в Черное море. В море экипажи кораблей проведут одиночные и совместные зачетные артиллерийские стрельбы по надводным и воздушным целям.

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